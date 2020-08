Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer angefahren

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten kam es am Sonntagabend, 16.08.2020, im Stadtteil Fischereihafen. Gegen 20.00 Uhr befuhr ein Autofahrer die Straße Am Seedeich zwischen dem Fischereihafen II und der Deichpromenade in nördliche Richtung. Kurz vor der Doppelschleuse achtete der 70-jährige Fahrer nicht ausreichend auf einen vor ihm fahrenden Radfahrer und es kam zu einer Kollision. Vor den Augen vielen Spaziergänger flog der Radfahrer durch die Luft und stürzte auf die Fahrbahn. Der 79-Jährige wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Fahrrad entstanden leichte Sachschäden. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine schwerwiegende Augenerkrankung bei dem Unfallverursacher ergaben, wurde der Führerschein des 70-Jährigen zur Vorbereitung der späteren Einziehung vor Ort beschlagnahmt. Auch sein PKW wurde sichergestellt.

