Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher klettern durch Oberlicht

Bremerhaven (ots)

Mittels Kletterpartie gelangten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in ein Bekleidungsgeschäft in der Langener Landstraße. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Eine Angestellte des Geschäfts nahe der Parkstraße entdeckte den Einbruch bei Arbeitsbeginn. Die Täter hatten ein Oberlicht zur Straßenseite aufgebrochen und sind dann in den Geschäftsraum geklettert. Dort durchsuchten sie alles und brachen Büro- und Lagerraumtüren auf. Sie legten sich Waren zum Abtransport bereit, ließen diese dann aber zurück. Die Ermittler der Polizei hoffen nun, dass Zeugen etwas aufgefallen ist und sie Hinweise geben können.

