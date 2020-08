POL-Bremerhaven: Fahrräder vor Diebstahl schützen - Codieraktion der Polizei

Polizei Bremerhaven

Der Fahrrad-Sommer hat auch in der Seestadt Bremerhaven Hochsaison. Sobald die Temperaturen steigen und die Räder aus Kellern und Garagen geholt werden, beginnt auch die aktive Zeit für Fahrraddiebe.

Damit Sie ihren Drahtesel vor Diebstahl schützen können, betreibt die Polizei Bremerhaven am Sonnabend, 15.08.2020, einen Informationsstand auf dem Geestemünder Wochenmarkt. Dort geht es zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr rund um das Thema Fahrradsicherung (gute Schlösser und weitere Sicherheitsmöglichkeiten, z. B. GPS bei E-Bikes). In diesem Rahmen wird eine Fahrradcodieraktion für Bürgerinnen und Bürger angeboten. Ein wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt deutlich sichtbar Diebe ab. Für den Fall des Diebstahles kann eine Codierung das Aufklären von Fahrraddiebstählen erleichtern.

Die Codierung ist wie immer kostenlos. Dafür sollten Interessierte ihr Fahrrad, einen Eigentumsnachweis und einen gültigen Personalausweis mitbringen. Außerdem sollten die am oberen Sattelrohr befestigten Flaschenbehälter, Luftpumpen, Schlösser oder weitere Gegenstände abmontiert sein. Besitzer von E-Bikes sollten unbedingt den Schlüssel mitbringen, weil der Akku zur Codierung abgebaut werden muss. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer die Registrierung seines Fahrrades beschleunigen will, kann sich das Formular "Fahrradregistrierung" auf der Homepage der Polizei Bremerhaven herunterladen (Homepage / Service / Downloadbereich / Formulare / Fahrradsicherung) und schon ausgefüllt mitbringen. Kinder und Jugendliche benötigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. Im Sinne des Diebstahlsschutzes hofft die Bremerhavener Polizei auf rege Beteiligung.

Und an Wen wende ich mich, wenn mir irgendwann mein Fahrrad entwendet wird? Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder (unglücklicherweise) den Diebstahl Ihres Fahrrades anzeigen möchten, wenden Sie sich bitte an eines unserer Polizeireviere in Bremerhaven. Eine Auflistung unserer Polizeireviere sowie unsere Online-Wache finden Sie im Internet unter: polizei.bremerhaven.de)

