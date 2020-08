Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkenen geschlagen

Bremerhaven (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend in der Bülkenstraße von zwei Männern angegriffen und verletzt. Die Polizei (Telefon 953 3321) sucht Zeugen für den Fall. Der alkoholisierte 54-Jährige saß zusammen mit einer Frau auf einer Bank. Plötzlich wurde er von zwei Männern angesprochen, die nach einer Zigarette fragten. Kurz danach gingen die Männer zusammen mit dem 54-Jährigen um eine Hausecke. Dort versetzte einer der Unbekannten dem 54-Jährigen einen Schlag, der daraufhin eine Platzwunde erlitt. Die beiden unbekannten Männer flüchteten dann in verschiedene Richtungen. Der Verletzte musste sich schließlich im Krankenhaus behandeln lassen.

