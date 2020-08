Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Brisante Hinterlassenschaft

Bremerhaven

Bei Abbrucharbeiten eines alten Schuppens fand am frühen Dienstagabend, 11.08.2020, ein Hausbesitzer im Ortsteil Buschkämpen gegen 17:30 Uhr einen verdächtigen Gegenstand in seinem Garten am Neuenwalder Weg, den er für eine Art Bombe hielt. Er verständigte die Polizei und beließ den Gegenstand an seinem Fundort. Die Polizeibeamten waren schnell vor Ort. Auch sie hatten den Verdacht, dass es sich um eine Granate handelte. Schnell wurde das Grundstück geräumt und der Nahbereich evakuiert. Zudem wurden die Zufahrtsstraßen und der Bereich rund um das Grundstück abgesperrt. Der Bereich Dorumer Weg/ Neuenwalder Weg wurde für den Verkehr gesperrt. Der Kampfmittelräumdienst aus Bremen wurde angefordert. Nach Inaugenscheinnahme durch die Experten erwies sich der verdächtige Gegenstandnach tatsächlich als englische Panzergranate aus dem 2. Weltkrieg. Der Zünder befand sich noch an der Granate. Die Panzergranate konnte vor Ort gefahrenlos geborgen werden. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt fachgerecht entsorgt. Die Absperrmaßnahmen konnten gegen 20:00 Uhr wieder aufgehoben werden.

