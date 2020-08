Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger rastet aus

Bremerhaven (ots)

Ein 46 Jahre alter Fußgänger landete am Dienstagnachmittag in einer Polizeizelle, weil er nach einer Kontrolle durch die Polizei außer Rand und Band geriet. Jetzt wird gegen ihn strafrechtlich ermittelt. Die Polizisten sahen den 46-Jährigen gegen 15.45 Uhr an der Einmündung Rickmersstraße/ Hafenstraße, wie er bei Rot an der Ampel über die Straße ging. Die Beamten sprachen ihn daraufhin an und wollten seine Personalien überprüfen. Sofort beleidigte er die Polizeibeamten mit derbsten Ausdrücken, was ihm, neben der Ordnungswidrigkeit, auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung einbrachte. Als die Beamten wieder in ihren Streifenwagen eingestiegen waren, spuckte der Beschuldigte zunächst gegen den Wagen und schlug dann mit voller Wucht auch noch eine Delle ins Blech. Er wurde festgenommen.

