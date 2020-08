Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei kontrolliert LKW Erhebliche Mängel festgestellt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bremerhaven (ots)

Bei einer LKW-Kontrolle im Überseehafengebiet wurde am Montagmittag, 10.08.2020, ein Sattelzug in der Franziusstraße angehalten und überprüft. Dabei stellten die Beamten eine mangelhafte Ladungssicherung fest. Der 57-jährige Fahrer transportierte in einem Curtainsider auf einem Sattelauflieger ein 6 Tonnen schweres Konstruktionsteil, dass nicht richtig gesichert wurde. Die Spanngurte, die zur Sicherung genutzt wurden, waren strak verschlissen. Zudem wurden sie nicht an den dafür vorgesehenen Stellen am Chassis angebracht. Weiter wurden zwei mangelhafte Reifen, die stark abgefahren und stellenweise ohne Profil waren festgestellt. Der Fahrer hatte zudem mehrfach gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen, indem er zu kurze Pausen einlegte. Eine direkte Weiterfahrt wurde dem 57-Jährigen untersagt. Die Ladung wurde in Anwesenheit der Beamten ordnungsgemäß nachgesichert und in langsamer Fahrt zum Ablageort gebracht. Nicht nur gegen den Fahrer werden wegen der Kraftfahrzeugmängel und dem Verstoß gegen das Fahrpersonalrecht ermittelt. Auch der Halter wird zur Verantwortung gezogen, weil der Verantwortliche zum Beispiel keine geeigneten Mittel zur Ladungssicherung bereitstellte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell