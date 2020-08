POL-Bremerhaven: Mehrere Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrern

Polizei Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Bei schönem Wetter waren am Wochenende zahlreiche Radfahrer im Bremerhavener Stadtgebiet unterwegs. Dabei kam es zu mehreren Unfällen. Am Sonntagnachmittag, 09.08.2020, stürzte ein 65-jähriger Radfahrer in der Wurster Straße. Im Bereich der Haltestelle übersah er gegen 15:20 Uhr den Bordstein und kam zu Fall. Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Kurz darauf stürzte ein 63-jähriger Radfahrer in Grünhöfe. Gegen 16:00 Uhr befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Straße Auf der Bult in Richtung Altonaer Straße. Nach Angaben von Zeugen wollte der Radfahrer auf den ausgewiesenen Rad- und Gehweg überwechseln. Dabei stürzte er, weil ihm das Rad wegrutschte. Der Mann zog sich dabei Verletzungen an Kopf, Ellenbogen und seinen Knien zu. Zwecks weiterer Untersuchungen wurde der 63-Jährige mit einem Rettungswagen in ein nahelegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei rät: Tragen Sie beim Radfahren einen Schutzhelm. Der Helm kann Sie im Ernstfall vor schwerwiegenden Verletzungen schützen.

