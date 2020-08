Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Illegales Autorennen

Bremerhaven (ots)

Nach einem mutmaßlichen Autorennen in der Bremerhavener Innenstadt hat die Polizei am späten Sonntagabend, 09.08.2020, ein Fahrzeug beschlagnahmt und zwei Führerscheine eingezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22.30 Uhr zwei Pkws auf der Lloydstraße, die sich offensichtlich ein Kraftfahrzeugrennen lieferten. Kurz vor der Barkhausenstraße überholte eine 20-jährige BMW-Fahrerin einen 33-jährigen Opel-Fahrer vor ihr. Die Fahrzeuge rasten in die Barkhausenstraße. Der Opel drängte sich an einer roten Ampel zwischen den BMW und den Fußgängerweg. So standen beide Pkws wieder nebeneinander und starteten zusammen bei Grünlicht. Da sich für die Beamten der Verdacht eines illegalen Rennens ergab, nahmen sie die Verfolgung auf. Beide Fahrer konnten in Höhe eines Automobilhändlers in der Barkhausenstraße von den Polizeibeamten gestoppt und kontrolliert werden. Die beiden Beschuldigten erwartet jetzt ein Strafverfahren nach § 315d StGB, der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr. Ihre Führerscheine wurden zur Vorbereitung der späteren Einziehung beschlagnahmt. Ebenso beschlagnahmte die Polizei ein beteiligtes Fahrzeug samt Fahrzeugschlüssel.

