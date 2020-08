Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fremder Mann auf der Terrasse

Bremerhaven (ots)

Nur wenige Minuten hatte eine Hausbewohnerin am Donnerstagmittag ihre Wohnung in der Geibelstraße verlassen und dabei die Terrassentür offen gelassen. Diese Zeit nutzte ein 23 Jahre alter Mann, um nach Beute zu suchen. Die Frau wollte nur ihren Wagen umparken. Als sie wieder zum Haus kam, entdeckte sie den 23-Jährigen auf ihrer Terrasse. Als sie aufschrie, wurde ihr Nachbar aufmerksam und kam dazu. Die Polizei wurde gerufen und konnte den jungen Mann noch am Tatort festnehmen. Er hatte Werkzeug bei sich. Er gab an, nur nach etwas zu Essen gesucht zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei rät, auch in der Sommerzeit alle Fenster und Türen zu verschließen, wenn man das Haus verlässt oder keine direkte Überwachungsmöglichkeit hat, sei es auch nur für einen kurzen Zeitraum.

