Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pkw fährt Kind an

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochabend, 05.08.2020, wurde ein 9-jähriges Kind gegen 20.40 Uhr von einem Pkw erfasst und verletzt. Der 61-jährige Fahrer befuhr mit seinem Citroën den linken Fahrstreifen der Columbusstraße in Richtung Elbinger Platz. Hinter der Van-Ronzelen-Straße überstieg der Junge aus Richtung Kino kommend einen Gitterzaun und lief auf die Fahrbahn. Der Fahrer bemerkte den Jungen, bremste stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind wurde verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein nahelegendes Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf circa 750EUR.

