Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit Softair-Waffe geschossen

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23.40 Uhr, wurde die Polizei in die Einswardener Straße gerufen, weil dort geschossen worden sein sollte. Eine Zeugin rief die Polizei, weil sie mehrere Männer beobachtet hatte. Als die Polizei eintraf, konnten die Beamten mehrere Pkw feststellen, die beschädigt waren. Darüber hinaus konnten die Polizisten das Haus ermitteln, in das die Männer hineingegangen waren. Als einer dieser Personen die Tür öffnete, konnten die Einsatzkräfte vier Tatverdächtige in der Wohnung überwältigen und festnehmen. Darüber hinaus fanden die Beamten eine Softair-Waffe, die beschlagnahmt wurde. Die Beschuldigten im Alter zwischen 25 und 31 Jahren standen unter Alkoholeinfluss und wurden zum Polizeirevier gebracht. Offenbar hatten sie zuvor mit der Waffe auf drei vor dem Haus stehende Fahrzeuge geschossen und sie dabei nicht unerheblich beschädigt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Jetzt wird gegen die Männer nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

