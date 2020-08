Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Sonnabend, den 01. August 2020, gegen fünf Uhr, in der Hafenstraße von einem unbekannten Mann zusammengeschlagen worden. Darüber hinaus wurde dem Opfer noch seine Geldbörse abgenommen. Der 34-Jährige ging erst später zur Polizei und schilderte den Beamten am Revier, was er erlebt hatte. Danach kam an der Ecke Hafenstraße/ Rickmersstraße der Täter auf ihn zu und packte ihn an seiner Kleidung. Das Opfer wurde mit einem harten Gegenstand geschlagen und sackte zusammen. Es folgten weitere Schläge und Tritte. Nach einer Weile ließ der Angreifer von dem 34-Jährigen ab und flüchtete in die Lessingstraße. Da hatte er sich aber schon die Geldbörse seines Opfers geschnappt. Während der Tat sollen einige Zeugen in unmittelbarer Nähe gestanden haben. Für sie interessiert sich die Polizei (Telefon 953 4444) und bittet die Hinweisgeber, sich zu melden.

