POL-Bremerhaven: Aufwendige Reinigungsarbeiten

In der Nacht zu Dienstag, 03.08.2020, wurde der Polizei gegen Mitternacht eine Ölverschmutzung in der Melchior-Schwoon-Straße gemeldet. Vom Baumarkt bis zum Ernst-Reuter-Platz zog sich eine circa 30 cm breite und rund 300 Meter lange Ölspur. Am Straßenrand entdeckten die Beamten den Verursacher. Der 21-jährige Audi-Fahrer berichtete, dass er während der Fahrt ein knallendes Geräusch wahrgenommen hat. Er maß dem zunächst keine Bedeutung bei und setzte seine Fahrt weiter fort, bis er bemerkte, dass sein Pkw Öl verlor. Daraufhin stellte der 21-Jährige sein Fahrzeug in einer Parkbox an der Friedrich-Ebert-Straße ab. Bis dahin waren bereits mehrere Liter Motoröl ausgelaufen. Die Polizei sperrte die Gefahrenstelle ab und forderte ein Spezialunternehmen zur Ölschadenbeseitigung an, das die Fahrbahn reinigte.

