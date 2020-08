Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei löscht kleines Feuer

Bremerhaven (ots)

Auf dem Friedhof Geestemünde wurde am späten Nachmittag des 03.08.2020 ein kleines Feuer entdeckt. Gegen 17.30 Uhr geriet dort aus unbekannter Ursache Plastikmüll in Brand, der sich in einem offenen Container befand. Diese Container sind auf dem Friedhof für Besucher aufgestellt. Die Polizei traf schnell vor Ort ein und löschte das Feuer mit einer Gießkanne. Substanzschaden entstand dabei nicht.

