POL-Bremerhaven: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei (Telefon 953 3164) sucht nach dem Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, den 28. Juli 2020, an der Einmündung Rampenstraße/ Sielstraße ereignet hat. Dort hatte der Fahrer eines roten BMW sein Fahrzeug gegen 12.50 Uhr zum Parken an den Fahrbahnrand abgestellt. Als er gegen 18.30 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass die linke Seite seines Wagens erheblich beschädigt war. Offenbar hatte der Unfallverursacher beim Abbiegen von der Rampen- in die Sielstraße das geparkte Auto gerammt. Dabei entstanden Schäden in Höhe von geschätzt 3.000 Euro. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

