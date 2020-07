Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rasant

Bremerhaven (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der Nacht zum Donnerstag mussten die Beamten feststellen, dass einzelne Verkehrsteilnehmer viel zu schnell unterwegs waren. Sie müssen jetzt mit Anzeigen wegen der Verstöße rechnen. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 0.30 Uhr hatte die Polizei eine Kontrollstelle in der Georgstraße eingerichtet. In dieser Zeit fuhren 87 Kraftfahrzeuge daran vorbei, deren Geschwindigkeit gemessen wurde. Insgesamt 10 von ihnen waren zu schnell. Die Spitzengeschwindigkeit legte ein Fahrer mit gemessenen 81 Stundenkilometern hin.

