Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Scheibe zerschlagen und Widerstand geleistet

Bremerhaven (ots)

Zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren leisteten in der Nacht zum Donnerstag Widerstand gegenüber der Polizei, als sie nach einer Sachbeschädigung in der Hafenstraße festgenommen werden sollten. Sie landeten in einer Polizeizelle. Eine Zeugin meldete kurz nach zwei Uhr der Polizei, dass sich zwei Männer an einem Supermarkt zu schaffen gemacht haben und dann weggelaufen sind. Nur wenige Meter vom Tatort entfernt konnten die beiden Tatverdächtigen von den Polizisten gestellt werden. Ihnen wurde vorgeworfen, eine Scheibe des Supermarktes eingeschlagen zu haben. Sie stritten das ab und versuchten sich ihrer Festnahme zu widersetzen. Gegen beide Heranwachsende wurden Strafverfahren eingeleitet.

