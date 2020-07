Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verantwortung übernommen

Bremerhaven (ots)

Mehrere Jugendliche hatten sich am späten Dienstagabend am Spielplatz im Bürgerpark getroffen und sich dabei wohl sehr laut unterhalten. Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Als die Beamten am Spielplatz ankamen, waren die Jugendlichen bereits weggelaufen und sie hinterließen einige Flaschen und herumliegenden Müll. Zwei junge Frauen aus der Gruppe waren sich jedoch ihrer Verantwortung bewusst und kehrten zurück, als sie die Polizisten sahen. Sie standen zu ihrem Verhalten und räumten die Hinterlassenschaften weg. Danach war alles wieder sauber.

