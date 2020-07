Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Garage aufgebrochen/ Motorrad entwendet

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Die Polizei sucht nach einem gestohlenen Motorrad. In der Nacht zu Dienstag, 28.07.2020, wurde im Stadtteil Königsheide eine Kawasaki KX 250 Cross entwendet. Unbekannte Täter brachen gewaltsam eine Garage in der Straße Moorweg auf und stahlen das circa 5.000EUR teure Rennmotorrad. Insgesamt befinden sich hier drei Garagen nebeneinander mit einem Zugang von der Adolf-Kolping-Straße. Es wurde offensichtlich zielgerichtet nur die Garage aufgebrochen, in der sich das Motorrad befand. Es handelt sich um ein nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassenes Fahrzeug mit der Rahmennummer KX 250 K - 024808.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt wer Hinweise auf den Verbleib des Rennmotorrades geben kann. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leherheide unter der Rufnummer 0471/953-3231 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell