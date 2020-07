Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Bremerhaven (ots)

Am Montagmittag, 27.07.2020, kam es gegen 14:00 Uhr in der Columbusstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrrad und ein E-Bike beteiligt waren. Eine 58-jährige Frau war mit ihrem Rad von der Wilhelmshavener Straße auf die Kennedy Brücke gelangt und übersah dabei einen E-Bike-Fahrer, der von der Stadt aus kommend den Radweg befuhr. Es kam zu einem Zusammenprall bei dem sich der 40-Jährige verletzt hat. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell