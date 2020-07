Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schussabgabe im Rahmen von Streitigkeiten

Bremerhaven (ots)

Am 27.07.2020 kam es gegen 20.30 Uhr im Bereich Grünhöfe zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien wurde von einem Beteiligten eine Schusswaffe eingesetzt und mehrfach geschossen. Durch die Schussabgabe wurde niemand verletzt. Ein Beteiligter erlitt leichtere Verletzungen in der Auseinandersetzung, die im Krankenhaus versorgt wurden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten alle Beteiligten am Einsatzort antreffen. Die Schusswaffe wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat übernommen.

