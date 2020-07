Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Raub gesucht

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Sonnabendmorgen, 25.07.2020, kam es in Lehe zu einem Raub. Gegen 09.15 Uhr befand sich ein Mann nach dem Einkaufen zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Als der 62-Jährige die Tür zum Mehrfamilienhaus in der Kistnerstraße öffnete, drängte von hinten plötzlich ein Fremder mit in den Hausflur. Es kam zu einem Handgemenge und der Geschädigte wurde zu Boden gebracht. Der Unbekannte zog seinem Opfer das Portemonnaie aus der Tasche und rannte wieder aus dem Haus. Der Polizei konnte der 62-Jährige nur eine sehr knappe Personenbeschreibung des Täters geben. Die Ermittler suchen einen großen Mann mit dunklen Haaren. Er trug zur Tatzeit eine Sonnenbrille. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell