Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: PKW kollidiert mit Fahrrad

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 26.07.2020 befuhr ein Autofahrer die Thunstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung Dreibergen achtete der 45-Jährige gegen 17.00 Uhr nicht ausreichend auf eine vorfahrtsberechtigte (Rechts vor Links) Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pedelec die Straße Dreibergen südliche Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die 57-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden leichte Sachschäden.

