Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädige PKW

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Montag, 27.07.2020, stellte ein Mann aus dem Stadtteil Klushof fest, dass sein PKW erheblich beschädigt wurde. Der 60-Jährige hatte seinen Fiat am vergangenen Sonnabend (25.07.2020) auf dem Seitenstreifen der Friedhofstraße zum Parken abgestellt. Als der Zeitungsausträger am frühen Montagmorgen, 27.07.2020 losfahren wollte, stellte er fest, dass alle 4 Reifen platt waren. Der Geschädigte glaubte zunächst an einen Scherz und fuhr langsam zur gegenüberliegenden Tankstelle. Dort versuchte der 60-Jährige, die Reifen wieder aufzupumpen. Doch das gelang nicht. Alle Reifen wurden durch Unbekannte zerstochen. Auch der Lack des Fahrzeuges wurde schwer beschädigt. Die Polizei stellte mehrere lange Kratzer rund um den PKW und auf der Motorhaube fest.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-3221 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell