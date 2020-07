Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet

Bremerhaven (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend, 23.07.2020, an der Kreuzung Dreibergen, Ecke Sandfahrel. Eine 18-Jährige befuhr gegen 20:40 Uhr mit ihrem Mini die Straße Sandfahrel in Richtung Weserstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete sie die Vorfahrt einer 48-jährigen Twingo-Fahrerin, die von rechts kommend die Straße Dreibergen in südliche Richtung befuhr und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500EUR. Der Twingo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

