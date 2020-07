Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falsche Polizeibeamte rufen an

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag wurden offenbar wieder eine Vielzahl von Menschen in der Stadt angerufen, bei denen sich die Anrufer als angebliche Polizeibeamte ausgaben. Die Polizei warnt davor, auf diese Betrüger hereinzufallen. Rund 20 Anrufe gingen bei der Notrufzentrale der Polizei ein. Die Betroffenen schilderten den Beamten, dass sie Anrufe von angeblichen Polizeibeamten bekamen. Allerdings durchschauten die Angerufenen die Machenschaften und informierten die echte Polizei. Die Masche war immer die gleiche: Angeblich hätte man Einbrecher festgenommen die eine Liste mit potentiellen Opfern bei sich hatten. Auf dieser Liste würde auch der Name des Angerufenen stehen und man möge alle Fenster und Türen schließen. Solche Anrufe sind meist nur der Anfang für das weitere Vorgehen der Täter. Am Telefon versuchen sie ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zu Hause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt. Die Polizei hat dazu Tipps, wie man sich schützen kann: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell