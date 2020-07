Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrraddiebstahl misslungen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei konnte am Donnerstag einen 22 Jahre alten Mann festnehmen, der sich in der Innenstadt an Fahrrädern zu schaffen gemacht hat. Ein Schloss hielt dem Diebstahlsversuch stand. Ein Zeuge sah den Tatverdächtigen am Auswandererhaus, wie er offenbar versuchte, ein Schloss eines Pedelecs aufzubrechen. Der Zeuge rief daraufhin sofort die Polizei. Die konnte den Mann wenig später festnehmen. Er hatte einen Seitenschneider dabei. Einen Diebstahlsversuch wies er aber von sich. Der inzwischen eingetroffene Besitzer des Fahrrades bestätigte, dass sein Fahrradschloss beschädigt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

