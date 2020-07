Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall nach mangelnder Ladungssicherung

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am frühen Mittwochabend, 22.07.2020, kam es in der Straße Am Leher Markt gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 55-jährige Führer eines Traktors mit Anhänger verlor auf seiner Fahrt aufgrund von unzureichender Ladungssicherung rund die Hälfte seiner Ladung. Der Mann fuhr mit dem Gespann die Hafenstraße entlang. Als er nach links um die Kurve in die Straße Am Leher Markt einbog, brach die Ladeklappe des Anhängers und ein Teil der geladenen Heuballen rollte auf die Straße. Auf dem Anhänger waren insgesamt 14 Heuballen mit einem Gesamtgewicht von circa 2,8 Tonnen gestapelt. Diese waren nur mit 3 Spanngurten gesichert. Bei dem Unfall wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Den Fahrer erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen mangelnder Ladungssicherung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Seda Demir-Göncü

Telefon: 04719531404

E-Mail: s.demir-goencue@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell