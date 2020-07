Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geschäftseinbruch in der Grashoffstraße

Bremerhaven (ots)

Zwei Männer sind am frühen Donnerstagmorgen bei einem Einbruch in ein Geschäft eines Telefonanbieters in der Grashoffstraße gesehen worden. Sie flüchteten durch die Buchtstraße in Richtung Bülkenstraße. Kurz vor fünf Uhr hörte ein Anwohner laute Geräusche und schaute aus dem Fenster. Dabei konnte er zwei Männer sehen, die offenbar in das Geschäft einbrechen wollten. Sie brachen die Eingangstür auf und durchwühlten die Auslagen im Laden. Beide Männer waren etwa 21 Jahre alt, schlank und 180 bis 185 Zentimeter groß. Einer von ihnen war mit einer schwarzen Hose, einem grauen Sweatshirt, Mundschutz und grauer Cap bekleidet. Er hatte kurze schwarze Haare. Der andere Mann trug eine graue Jogginghose, einen Mundschutz und eine schwarze Cap. Auffällig war sein schwarz-weißer Pulli. Die Polizei (Telefon 953 4444) nimmt weitere Hinweise zu den Tätern entgegen.

