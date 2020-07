Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Lkw reißt Autotür auf

Bremerhaven (ots)

Glück im Unglück hatte ein 85-jähriger Autofahrer, nachdem er seinen Wagen eingeparkt hatte und dann ausgestiegen war. Unmittelbar danach streifte ein Lkw mit Anhänger sein Fahrzeug und riss die Fahrertür auf. Dienstagmittag parkte der Autofahrer seinen Wagen auf dem Parkstreifen der Georgstraße, nahe der Max-Dietrich-Straße ein. Er stieg aus, um in einem Geschäft einkaufen zu gehen. Die Fahrertür war gerade geschlossen, als ein Lkw mit einem blauen, unbeladenen Anhänger vorbeifuhr, den Pkw streifte und die Tür demolierte. Der 85-Jährige blieb zum Glück unverletzt. Der Lkw fuhr unterdessen weiter in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und Hinweise auf den Verursacher geben können. Sie können sich unter Telefon 953 3166 melden, oder per Mail: t.buenger@polizei.bremerhaven.de.

