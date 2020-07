Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Smartphone aus Auto gestohlen

Bremerhaven (ots)

Blitzschnell hat ein unbekannter Täter am vergangenen Montagvormittag ein Handy aus einem Pkw gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Kurz nach 11 Uhr wurde die Seitenscheibe eines VW Up in der Goethestraße von dem Dieb eingeschlagen und das Mobiltelefon aus dem Auto gestohlen. Eine Zeugin sah noch einen etwa 170 Zentimeter großen Mann mit einem dunklen Fahrrad in Richtung Lutherstraße davonfahren. Er hatte kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 953 3221 entgegen.

