Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer liefern sich Rennen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei hat Hinweise darüber, dass sich in der Nacht zum vergangenen Sonnabend vier Pkw-Fahrer ein Rennen auf der Weserstraße geliefert haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Demnach fuhren die Autos in Richtung Stadtsüden und missachteten dabei auch eine rote Ampel. Mit geschätzten 150 Stundenkilometern haben sie sich gegenseitig und unbeteiligte Autofahrer trotz Gegenverkehr überholt. Einen mutmaßlichen Beteiligten an diesem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen, einen 20 Jahre alten Mann, konnte die Polizei ermitteln. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten bitten jetzt um weitere Hinweise von Verkehrsteilnehmern, die das Rennen beobachtet haben unter Telefon 0471 953 3166 oder E-Mail: t.buenger@polizei.bremerhaven.de.

