POL-Bremerhaven: Erneut Pedelec gestohlen

Erneut wurde in Grünhöfe ein Pedelec gestohlen. Am frühen Sonntagabend, 19.07.2020, entwendeten zwei unbekannte Täter ein weißes Pedelec der Marke Stevens und flüchteten. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Das Rad stand zur Tatzeit, gegen 17:30 Uhr ungesichert auf einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Daimlerstraße. Direkt daneben befand sich ein identisches Fahrrad, das mit einem Fahrradschloss gesichert war. Bewohner wurden auf zwei unbekannte Personen aufmerksam, die sich auf dem Grundstück aufhielten und sich verdächtig bewegten. Als sie vom Fenster aus angesprochen wurden lief ein Tatverdächtiger vom Grundstück in Richtung Straße davon, sein Komplize schnappte sich das nicht gesicherte Pedelec und fuhr in Richtung Auf der Bult. Der 49-Jährige Eigentümer folgte dem Fahrraddieb gemeinsam mit seinem Nachbarn und einem Pkw. Sie konnten den Täter nicht mehr einholen. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung mit mehreren Einsatzfahrzeugen ein. Die unbekannten Tatverdächtigen, wie auch das entwendete Pedelec, konnten nicht aufgefunden werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000EUR. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3321 zu melden.

