POL-Bremerhaven: Katze gefunden

Am späten Freitagabend, 17.07.2020, wurde eine Katze gegen 22:00 Uhr im Polizeirevier Lehe abgegeben. Ein aufmerksamer Passant hat das kleine Tier in der Eisenbahnstraße entdeckt und direkt mitgenommen. Nach ausreichend Spiel- und Streicheleinheiten an der Wache kam der Kater ins Tierheim am Vieländer Weg. Wer das Tier vermisst, sollte sich mit dem Tierheim in Verbindung setzen.

