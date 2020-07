Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kind vermisst

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagabend, 19.07.2020, herrschte Aufregung im Stadtteil Dreibergen. Gegen 20.00 Uhr alarmierte eine Mutter aus der Wulsdorfer Rampe die Polizei, weil sie ihr Kind vermisste. Der knapp 6-jährige Junge war zuletzt auf einem nahegelegenen Spielplatz und kehrte nicht zurück. Die Polizei und die Familie suchte in der näheren Umgebung und fanden den Jungen schließlich in der Nähe des Bad 2 an der Schillerstraße.

