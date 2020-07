Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Am Sonntagabend, 19.07.2020, kam es im Stadtteil Klushof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 18.00 Uhr rangierte in der Hafenstraße ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Grundstückszufahrt auf die Straße. Dabei achtete der 24-jährige Autofahrer nicht ausreichend auf eine Radfahrerin, die auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, bei der die Radfahrerin (72) leicht am Knie und am Ellenbogen verletzt wurde.

