Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pedelecs aus Carport gestohlen

Bremerhaven (ots)

Erneut wurden wieder höherwertige Fahrräder mit elektrischer Tretunterstützung gestohlen. Im Stadtteil Dreibergen hatten die Bewohner eines Hauses in der Brakhahnstraße ihre Pedelecs am 16.07.2020 in einem Carport untergestellt. Am 18.07.2020 bemerkten sie den Verlust der abgeschlossenen Räder und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Es entstand ein Schaden von rd. 4.500 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3321 entgegengenommen.

