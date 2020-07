Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Unfall Zeugen und Unfallbeteiligte gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ist seit Donnerstagnachmittag, 16.07.2020, auf der Suche nach Zeugen und einer unfallbeteiligten Autofahrerin.

Gegen 15:40 Uhr kam es in der Hans-Böckler-Straße, Ecke Louise-Schroeder-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine unbekannte Fahrerin eines blauen Hyundai wollte nach Zeugenaussagen von der Louise-Schroeder-Straße aus kommend nach links, auf die Hans-Böckler-Straße abbiegen. Sie war wartepflichtig gegenüber einem 35-jährigen Pkw-Fahrer, der die Hans-Böckler-Straße in Richtung Cherbourger Straße befuhr und nach links in die Louise-Schroeder-Straße abbiegen wollte. Der Mann musste verkehrsbedingt warten, weil ein Fußgänger die Fahrbahn der Louise-Schröder-Straße überquerte. Als der 35-Jährige anfuhr, musste er stark abbremsen, um einen Unfall mit der unbekannten Hyundai-Fahrerin zu verhindern. Die Frau fuhr die Hans-Böckler-Straße in Richtung Cherbourger Straße davon. Der 35-Jährige setzte die Fahrt fort und übersah ein drittes Fahrzeug, das ihn auf der Hans-Böckler-Straße entgegenkam und Vorrang hatte. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Ein 7-jähriges Kind, das im Fahrzeug des 35-Jährigen mitfuhr wurde durch den Aufprall verletzt. Die Ermittlung zur Unfallursache wurden aufgenommen. Zeugen sowie die Fahrerin des blauen Hyundai werden gebeten, sich bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/953-3163 zu melden.

