Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall mit zwei Verletzten

Bremerhaven (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Weserstraße sind Donnerstagnachmittag, 16.07.2020, zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 24-jähriger Mann fuhr auf ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß zogen sich der Fahrer des auffahrenden Pkw, wie auch seine 24-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Die Beifahrerin war nach eigenen Angaben nicht angeschnallt und ist bei dem Aufprall gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden. Die 24-Jährigen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 5.500EUR.

