Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche balancieren auf Autobahnbrücke

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2020, informierten aufmerksame Zeugen gegen 20:30 Uhr die Polizei über Jugendliche, die auf dem Geländer der Autobahnbrücke in der Straße Thebushelmde balancierten. Die Einsatzkräfte trafen auf der Brücke zwei junge Männer im Alter von 17 Jahren an. Einer räumte ein, auf das Brückengeländer gestiegen zu sein und balanciert zu haben. Vor Ort wurden die beiden Jungen auf die Lebensgefahr hingewiesen, in die sie sich begeben haben und entlassen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Aktionen dieser Art. Ein solches Verhalten ist leichtsinnig und kann zu lebensgefährlichen Unfällen führen.

