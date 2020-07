Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versehentlich Alarm ausgelöst

Bremerhaven (ots)

Da waren vier junge Frauen um die 20 Jahre am späten Donnerstagabend doch sichtlich erstaunt, als plötzlich Polizeibeamte bei ihnen auftauchten. Waren sie doch bei einer Schnitzeljagd auf der Suche nach Hinweisen. Die Gruppe hatte sich für eine Freundin eine Schnitzeljagd als Spiel ausgedacht. Dazu musste die junge Frau auch an einem Firmengelände in der Straße Auf der Bult nach Hinweisen suchen. Als sie dazu auch am Fuße eines Hallentores suchte, hatte sie unbemerkt die Alarmanlage der Firma ausgelöst und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Schnell waren die Beamten am "Tatort" und trafen auf die jungen Frauen. Es stellte sich dann heraus, dass kein Einbruchsversuch vorlag. Dass ihr Spiel allerdings auf diese Weise enden sollte, hatten sich die Freundinnen so auch nicht vorgestellt.

