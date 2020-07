Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizisten angegriffen

Bremerhaven (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann musste in der Nacht zum Donnerstag von der Polizei bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in der Kurt-Schumacher-Straße festgenommen werden. Er leistete dagegen Widerstand. Gegen 0.30 Uhr riefen Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Polizei, weil der 46-Jährige in seiner Wohnung keine Ruhe geben wollte. Für den Einsatz der Polizei hatte der alkoholisierte Mann allerdings überhaupt kein Verständnis und versuchte, die Beamten anzugreifen. Er trat nach den Einsatzkräften und ging mit Fäusten auf sie los. Der 46-Jährige wurde festgenommen und in eine Gewahrsamszelle der Polizei gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

