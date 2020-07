Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher steigt auf Balkon

Bremerhaven (ots)

Durch laute Geräusche ist eine Bewohnerin einer Hochparterre-Wohnung in der Nacht zum Donnerstag in Leherheide aufgewacht. Offenbar hatte ein unbekannter Täter versucht, in die Wohnung einzubrechen. Gegen 2.10 Uhr hörte die Frau in der Louise-Schröder-Straße einen lauten Knall. Sie ging daraufhin auf den Balkon, konnte aber niemanden sehen. Als sie sich die Balkontür anschaute, fielen ihr aber Beschädigungen auf, die vorher noch nicht da waren. So ist nicht ausgeschlossen, dass ein Einbrecher versucht hat, in die Wohnung zu gelangen. Die Polizei (Telefon 953 3231) bittet um weitere Hinweise zum Fall.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell