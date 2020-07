Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrraddieb lässt Beute zurück

Bremerhaven (ots)

Am Dienstagnachmittag beobachtete ein Mann vom Fenster seiner Wohnung aus, wie eine ihm unbekannte Person sein E-Bike entwendete. Er folgte dem Tatverdächtigen zu Fuß. Als dieser bemerkte, dass er verfolgt wurde, ließ er das Fahrrad fallen und flüchtete. Der Geschädigte schilderte, dass es ihm merkwürdig vorgekommen sei, dass die Person ein Fahrrad mit sich führte und dabei das Hinterrad ständig in der Luft hielt. Bei genauerem Hinsehen habe er bemerkt, dass es sich bei dem Fahrrad um sein eigenes E-Bike gehandelt habe. Da das Hinterrad mittels eines Rahmenschlosses blockiert, das Fahrrad aber nicht fest angeschlossen war, konnte der Tatverdächtige das Fahrrad entwenden, ohne hierfür Werkzeug nutzen zu müssen.

Während der Geschädigte in diesem Fall Glück hatte und sein E-Bike zurückerhielt, wurde durch die Ortspolizeibehörde Bremerhaven in den letzten Wochen eine Häufung von Fahrraddiebstählen festgestellt. Die Tatorte liegen größtenteils in den Bereichen Havenwelten und in der Innenstadt. Besonders häufig werden E-Bikes und Pedelecs entwendet. Bei ihrem Vorgehen nutzen die Täter häufig aus, dass die Fahrräder nur unzureichend gesichert abgestellt wurden. Die Polizei weist darauf hin, dass ein hochwertiges Fahrrad auch immer mit einem qualitativ hochwertigen Schloss gesichert werden sollte. Auch das einfache "abschließen" hält Fahrraddiebe nicht davon ab, ein Fahrrad zu entwenden. Schließen Sie Ihr Fahrrad deshalb immer an festen Gegenständen wie Fahrradständern an!

Informationen dazu, welche Schlösser einen ausreichenden Schutz bieten, erhalten Sie in Fachgeschäften oder von der Polizeilichen Beratungsstelle unter 0471 / 953-1122 oder -1123.

Der Ortspolizeibehörde Bremerhaven ist daran gelegen, die Taten zu verhindern, bevor sie geschehen. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen: Sollten Sie beobachten, dass sich Personen im Bereich von abgestellten Fahrrädern auffällig verhalten, benachrichtigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der Telefonnummer 110.

