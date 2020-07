Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: In Verkaufscontainer eingebrochen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Verkaufscontainer auf einem Tankstellengelände in der Hafenstraße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Am Mittwochmorgen entdeckte eine Angestellte die Tat und rief die Polizei. Die konnte feststellen, dass die Tür zum Verkaufsraum aufgebrochen war. Im Inneren rissen die Täter die Waren aus den Regalen und verstreuten sie auf dem Boden. Was sie gestohlen haben, muss noch festgestellt werden. Die Polizei hofft jetzt, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise geben können.

