Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schmuck aufgefunden

Bremerhaven (ots)

Wer kann Hinweise zu dem aufgefundenen Schmuck geben? In der Nähe des Leher Bahnhofs hat am Sonntag, 12.07.2020, ein Fußgänger in der Augspurgstraße verschiedene Schmuckstücke aufgefunden, die in einer Mülltonne deponiert waren und benachrichtigte die Polizei. Die Beamten bearbeiten den Fall und konnten die Wertgegenstände noch niemanden zuordnen. Sie bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, denen Schmuckgegenstände oder eine Schmuckschatulle entwendet worden sind, werden gebeten sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

