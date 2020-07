Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tatort gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei (Telefon 953 3166) sucht nach einem möglichen Tatort, an dem Stromkabel gestohlen wurden. Entsprechende Kabelummantelungen wurden bei einer Kontrolle eines 54 Jahre alten Mannes gefunden. Am Donnerstag, den 2. Juli 2020 wurde der 54-Jährige von der Polizei kontrolliert, weil er ohne Fahrerlaubnis und ohne Zulassung unter Einwirkung von berauschenden Mitteln in der Hoebelstraße ein Auto gefahren haben soll. Neben den Verkehrsverstößen fiel den Polizeibeamten auf, dass in dem von ihm benutzten Fahrzeug eine Menge Kabelummantelungen lagen. Das "Innenleben" dieser ehemaligen Starkstromkabel, das Kupfer, war nicht mehr vorhanden. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Kabel aus einem Diebstahl stammen, dessen Tatort der Polizei noch nicht bekannt ist. Darum bitten die Ermittler um Hinweise, wann und wo Starkstromkabel abhanden gekommen sind, dies aber noch nicht zur Anzeige gebracht wurde.

