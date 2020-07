POL-Bremerhaven: Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld

Polizei Bremerhaven

Ein über 80 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag, 08.07.2020 Opfer von Trickbetrügern geworden, die sich als Polizisten ausgaben. Die Polizei (Telefon 953-3321) bittet um Hinweise und rät zur Vorsicht. Gegen 16:00 Uhr standen zwei Männer (zwischen 25 und 30 Jahren) vor dem Wohnhaus in Geestemünde, in dem sich die Wohnung des Seniors befindet. Sie gaben ihm gegenüber an, dass in seine Wohnung eingebrochen worden sei und dass sie den Einbruch nunmehr aufnehmen würden. Die Tatverdächtigen verschafften sich dadurch Zugang zur Wohnung des Seniors. Durch gezielte Fragen nach Wertgegenständen gelang es den falschen Polizisten das Geldversteck des Rentners zu erfahren. Während ein Täter den Mann im Wohnzimmer ablenkte, entwendete sein Komplize Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Kurz danach verließen die Unbekannten die Wohnung. Bei einer Nachschau entdeckte das Opfer den Diebstahl und kontaktierte die Bremerhavener Polizei. Diese bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 953-3321 und rät zur Vorsicht:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. - Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Weiterhin wichtig:

- Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

