POL-Bremerhaven: Trickdiebe stehlen Geldbörse

Ein unbekannter Mann hat zusammen mit einer Frau am Mittwochmittag eine 72-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Pferdebade bestohlen. Ihr wurde die Geldbörse weggenommen. Die 72-Jährige schilderte den herbeigerufenen Polizeibeamten, dass sie gegen 13 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls geworden war. Beim Betreten des Supermarktes hatte sie festgestellt, dass ihre Geldbörse aus der Umhängetasche verschwunden war. Da fiel ihr eine seltsame Situation ein, die sie kurz zuvor an einem Einkaufswagen-Häuschen auf dem Parkplatz hatte. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der eine Münze für den Einkaufswagen gewechselt haben wollte. Während des Gesprächs muss dann die weibliche Begleitung des Mannes die Geldbörse gestohlen haben. Der unbekannte Mann war etwa 35 bis 40 Jahre alt und seine Begleiterin etwa 60 Jahre. Die Polizei (Telefon 953 3231) bittet um Hinweise zu den Tätern.

